Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,569.40
BTC/USDT
22,437.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şanlıurfa kent merkezinde çöken bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmaları dron ile görüntülendi. VTR
logo
Dünya

Netanyahu nükleer tesislerin hedef alınmasını “hukuka aykırı” gören UAEA Başkanı'nı eleştirdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri bir saldırının “hukuka aykırı” olduğunu söyleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Rafael Mariano Grossi’ye tepki gösterdi.

Mücahit Aydemir   | 05.03.2023
Netanyahu nükleer tesislerin hedef alınmasını “hukuka aykırı” gören UAEA Başkanı'nı eleştirdi

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, haftalık kabine toplantısında Grossi'nin Tahran ziyaretindeki açıklamalarına değindi.

Netanyahu, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi yakın zamanda Tahran'da İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Grossi, değerli bir beyefendi ama değersiz bir şey söyledi." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Grossi'nin açıklamalarına eleştirisini şöyle sürdürdü:

"Hangi hukuka aykırı? Yok olmamızı açıkça isteyen İran'ın, bizi katledecek yıkıcı silahları savunmasına izin mi verilecek? Bizim kendimizi savunmamıza izin var mı? (Kendimizi) Savunduğumuz ve savunacağımız açıktır. Hiçbir şey bizi ülkemizi savunmaktan ve düşmanlarımızın Yahudilerin devletini ortadan kaldırmalarını engellemekten alıkoyamaz."

İsrail’deki protestocuları “anayasal krize yol açmakla” suçladı

İsrail Başbakanı, konuşmasında, hükümetin yargı düzenlemesine karşı haftalardır gösteriler düzenleyen İsrailli protestocuları da “anayasal krize yol açmakla” suçladı.

Netanyahu, liderlik ettiği koalisyon hükümetinin yargıyı zayıflatan ve Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine karşı ülke genelinde düzenlenen protestolara ilişkin, şunları söyledi:

"Bazı protesto biçimleri meşru olsa da, birçoğunun kendi adaletini sağlamaya çalıştığını ve eşimi Tel Aviv'deki bir kuaförde kuşattığını gördük. Hükümeti çökertmek ve anayasal bir krize yol açmak istiyorlar. Muhalefeti gerilimi bir nebze olsun azaltmak için bana katılmaya çağırıyorum."

Hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde kitlesel gösteri düzenleyen on binlerce İsrailli, dün onlarca kentte protestoların dokuzuncu haftasında sokaklardaydı.

Grossi’nin İran temasları

UAEA Başkanı Rafael Grossi dün İran’ı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile başkent Tahran'da bir araya gelmişti.

Ziyareti kapsamında basın toplantısında konuşan Grossi, İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alma tehditlerine yönelik bir soruyu, "Bence bir nükleer tesise yönelik herhangi bir askeri saldırı hukuka aykırıdır ve hepimizin bağlı olduğu normatif yapıların dışındadır." şeklinde yanıtlamıştı.

İranlı yetkililerle görüşmelerinde, onların “nükleer anlaşmanın canlandırılmasıyla ilgili iradelerini ciddi bulduğuna ve siyasi irade mevcutsa nükleer anlaşmaya dönüşün de mümkün olduğuna” işaret eden Grossi, "Kötü niyetli kişiler, İran ile UAEA arasındaki ikili işbirliğinin başarılı olmasını istemiyorlar ve bunlara verilecek en iyi cevap da ikili işbirliğinin geliştirilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı
THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek
Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" yarın hizmete başlayacak

Benzer haberler

Netanyahu nükleer tesislerin hedef alınmasını “hukuka aykırı” gören UAEA Başkanı'nı eleştirdi

Netanyahu nükleer tesislerin hedef alınmasını “hukuka aykırı” gören UAEA Başkanı'nı eleştirdi

İsrailliler, Netanyahu’nun yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestoların nereye varacağı tartışılıyor

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi Batı Kudüs'te protesto edildi

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi Batı Kudüs'te protesto edildi
Filistinli yetkili: İsrail güçleri, 2000'den bu yana 26 çocuğu canlı kalkan olarak kullandı

Filistinli yetkili: İsrail güçleri, 2000'den bu yana 26 çocuğu canlı kalkan olarak kullandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet