Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a saldırıların süreceğini söyledi

Mustafa Güngör
26 Nisan 2026•Güncelleme: 27 Nisan 2026
Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, dün orduya verdiği "şiddetli saldırı" talimatının ardından Lübnan'ı hedef almaya devam edecekleri yönündeki tehdidini yineledi.
"ABD'yle, dolaylı olarak da Lübnan'la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz." diyen Netanyahu, Lübnan'a saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.
Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarına karşılık vermekle sınırlı kalmayacaklarını belirten Netanyahu, aynı zamanda "tehditleri ortadan kaldırmak için" şiddetli saldırılarına devam edeceklerini söyledi.