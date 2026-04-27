Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a saldırıların süreceğini söyledi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'a yönelik saldırıların süreceğini söyledi.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, dün orduya verdiği "şiddetli saldırı" talimatının ardından Lübnan'ı hedef almaya devam edecekleri yönündeki tehdidini yineledi.

"ABD'yle, dolaylı olarak da Lübnan'la üzerinde mutabık kalınan düzenlemeler uyarınca kararlılıkla hareket ediyoruz." diyen Netanyahu, Lübnan'a saldırıları sürdüreceklerine işaret etti.

Lübnan'da Hizbullah'ın saldırılarına karşılık vermekle sınırlı kalmayacaklarını belirten Netanyahu, aynı zamanda "tehditleri ortadan kaldırmak için" şiddetli saldırılarına devam edeceklerini söyledi.