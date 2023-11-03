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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu Gazze'ye saldıran İsrail askerlerine yine Tevrat'tan alıntı yaparak seslendi

Laik görüşleriyle tanınan Netanyahu'nun savaştan önceki konuşmalarında Tevrat'tan nadiren alıntı yaptığı biliniyor.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Netanyahu Gazze'ye saldıran İsrail askerlerine yine Tevrat'tan alıntı yaparak seslendi

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan İsrail askerlerine yine Tevrat'tan alıntı yaparak hitap etti.

Başbakan'ın Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Netanyahu, İsrail askerlerine hitaben bir mesaj yayımladı.

Yahudilerin Mısır'dan çıkışına atıfta bulunan Tevrat'ın Tesniye kitabındaki "Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Amaleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın." bölümünden alıntı yapan Netanyahu, "Bu savaş, aydınlığın çocukları ile karanlığın çocukları arasındadır. Aydınlık karanlığa galip gelene kadar görevimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı, mesajına şöyle devam etti:

"Tanrı askerlerimizi her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan korusun, onları tüm işlerinde başarılı kılsın ve kurtuluş ve zafer tacıyla süslesin. İyilik, bizi ve tüm dünyayı tehdit eden aşırı kötülüğü yenecektir. Tanrı'nın izniyle hep birlikte kazanacağız."

Netanyahu'nun alıntı yaptığı pasajda yer alan "Amalekliler" ifadesi, Yahudi geleneğinde kötülüğün zirvesini temsil ediyor.

Yahudi varlığını tehdit eden halkları ifade etmek için kullanılan bu kelimeyi Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunu Gazze'ye karşı yürütülen savaşta "motive etmek" için birçok kez kullandı.

Netanyahu savaş döneminde sık sık Tevrat'tan alıntılar yapıyor

Netanyahu'nun, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaptığı açıklamalarda Tevrat'tan çokça alıntı yapması dikkati çekiyor.

Başbakan Netanyahu ve İsrail yönetimi, içerideki eleştirilerin önüne geçmek, uluslararası destek sağlamak ve sivil ölümleri meşrulaştırmak için Yahudi ve Hristiyan teolojisine atıflar içeren konuşmalar yapıyor.

Netanyahu, 9 Ekim'deki konuşmasında Tevrat'ın Samuel kitabındaki "İsrail'in sonsuzluğu yalan söylemez." ifadesine işaret ederek, "İsrail'in kuruluşunun bir mucize; bir iman ve çalışma örneği" olduğunu dile getirmişti.

Başbakan Netanyahu, 25 Ekim'deki konuşmasında da yine "Yeşaya" kitabından, "Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adını vereceksin." alıntısına yer vermişti.

Laik görüşlü olmasıyla tanınan Netanyahu'nun daha önceki konuşmalarında Tevrat'tan nadiren alıntı yaptığı biliniyor.

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