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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru ile Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi.

Mehmet Alaca  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi

Ankara

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerdeki engeller arasında değerlendirilen Gazze Şeridi'ni ikiye ayıran Netzarim Koridoru ile Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini yineledi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esir ailelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Netanyahu, görüşmede, İsrail ile Hamas arasında yürütülen Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için dolaylı müzakerelerde şart koştuğu Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndan "muazzam baskılara rağmen" ayrılmayacaklarının öne sürdü.

İsrail Başbakanı, Netzarim ile Philadelphi Koridoru'nun İsrail açısından "askeri ve siyasi açıdan stratejik kazanç" olduğunu savundu.

Görüşmeden sonra ulusal bir radyo kanalına konuşan, oğlu Gazze'de esir olan Zvika Mor, Netanyahu'nun Hamas ile bir anlaşmaya inanmadığını söyledi.

Netanyahu'nun Philadelphi Koridoru ısrarı anlaşmanın önünde engel

Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerini çeşitli bahanelerle geciktirmeye çalıştığı kamuoyunda tartışılıyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye giden İsrailli heyetin, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru konusunda Hamas'la bir anlaşmaya varamadan Tel Aviv'e döndüğü belirtilmişti.

İsrail, askerlerini Philadelphi Koridoru'nda tutmak istediği ancak Mısırlılar ile Filistinlilerin İsrail ordusunun tamamen çekilmesi konusunda ısrar ettiği kaydediliyor.

Kahire yönetimi, ayrıca İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan da tamamen çekilmesinde ısrarcı davranıyor.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

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