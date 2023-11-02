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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu: Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun karadan girdiği abluka altındaki Gazze Şeridi şehir merkezinin kenar mahallelerine ulaştıklarını ve "acı kayıpları olduğunu" söyledi.

Enes Canlı  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Netanyahu: Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var

Kudüs

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, bir askeri üsse gerçekleştirdiği ziyarette konuştu.

Netanyahu, "Çok etkileyici başarılarımız oldu. Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var." dedi.

"İlerleme kaydediyoruz" diyen Netanyahu, "hiçbir şeyin kendilerini durduramayacağını" savunarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivillere güneye göç etmeleri çağrısını yineledi ve "Hamas'ı etkisiz hale getirmek için operasyonlarına ara vermeyeceklerini" kaydetti.


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