Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu: Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele edebilmek için ulusal birlik hükümeti kurma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Gülşen Topçu   | 28.03.2020
Netanyahu: Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz

Kudüs

Netanyahu, Twitter hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, "Kovid-19 ile mücadele edebilmek için Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Netanyahu'nun, yeni hükümetin kurulması konusunda anlaşmaya varmak için Gantz ile bir araya geleceğini, yeni hükümetin de büyük olasılıkla pazartesi günü açıklanacağını duyurdu.

Gantz'ın, 26 Mart'ta Meclis Başkanlığına aday olması nedeniyle, liderliğini yürüttüğü Mavi-Beyaz İttifakı dağılmıştı.

Mavi-Beyaz'ın dağılmasının ardından İsrail basınında çıkan haberlerde, Gantz'ın Netanyahu liderliğindeki sağ blokun kuracağı hükümette yer alacağı belirtilmişti.

İsrail'de, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 12, vaka sayısı ise 3 bin 619 olarak açıklanmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina
İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı
Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Netanyahu: Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz

Netanyahu: Gantz ile ulusal birlik hükümetini kurma yolunda ilerliyoruz

İsrail'in en büyük muhalefet ittifakı istifalarla beraber fiilen dağıldı

İsrail'de Meclis Başkanlığına Gantz seçildi

Netanyahu'nun rakibi Gantz partisini dağıtmak uğruna Meclis Başkanlığına aday oldu

Netanyahu'nun rakibi Gantz partisini dağıtmak uğruna Meclis Başkanlığına aday oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle, İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir

İsrail Başbakanı Netanyahu: Koronavirüs nedeniyle, İsrail'de onbinlerce kişi ölebilir
İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gantz'a verdi

İsrail Cumhurbaşkanı hükümeti kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gantz'a verdi