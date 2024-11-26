Dolar
34.65
Euro
36.41
Altın
2,632.86
ETH/USDT
3,327.10
BTC/USDT
91,604.00
BIST 100
9,636.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emrini Paris hükümetinin uygulamaması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştüğü belirtildi.

Esra Taşkın  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu

Paris

RMC radyosunun haberine göre, Macron ve Netanyahu, UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama emrine ilişkin geçen hafta telefonda görüştü.

Netanyahu'nun telefonda öfkesini dile getirirken, Fransa'nın Mahkemenin ilgili kararını uygulamamasını istedi.

Bu konuda Macron'dan resmi olarak bir açıklama gelmese de RMC'nin farklı kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Macron görüşmede Netanyahu'ya, Fransa'nın uluslararası hukuku uygulayacağını belirtti ve hakimin, devlet başkanlarına dokunulmazlık tanıyabileceğini ifade etti.

UCM, 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, bugün Meclis'te yaptığı açıklamalarda, UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrine ilişkin, "Fransa'nın uluslararası hukuk kapsamında kendisine düşen yükümlülükleri uygulayacağını" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya-Ankara kara yolunda yoğun sis etkili oldu
Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana gelen kazalar nedeniyle ulaşım aksadı
TOKİ Şanlıurfa'da 1398 konutu hak sahiplerine teslim etti
​​​​​​Beylikdüzü'ndeki fabrika yangını yaklaşık 90 saattir sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti

Benzer haberler

İsrail'in Gazze kentinde bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze kentinde bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli öldü

Netanyahu, Fransa'nın kendisi hakkındaki UCM kararını uygulamaması için Macron'la konuştu

Hollanda Parlamentosu, Netanyahu'nun tutuklanması emrinin uygulanmasının istendiği önergeyi kabul etti

BM: İsrail bu ay Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım girişimlerimizin hemen hemen tümünü engelledi

BM: İsrail bu ay Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım girişimlerimizin hemen hemen tümünü engelledi
Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söyledi

Netanyahu, Lübnan ile ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunacağını söyledi
Uzmanlar, UCM kararlarının İsrail için daha çok hukuki zorluğa sebep olabileceğini öngörüyor

Uzmanlar, UCM kararlarının İsrail için daha çok hukuki zorluğa sebep olabileceğini öngörüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet