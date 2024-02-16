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Dünya

Netanyahu "Filistinlilerle kalıcı anlaşmaya" ilişkin uluslararası talepleri reddetti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerle kalıcı anlaşmaya dair uluslararası talepleri reddederek, Filistin devletini tanıma yönündeki uluslararası tek taraflı tutumlara karşı olduğunu belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Mahmut Geldi  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Netanyahu "Filistinlilerle kalıcı anlaşmaya" ilişkin uluslararası talepleri reddetti

Quds

Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Filistin devletinin İsrail'e dayatılmasına karşı olan tutumumu Güvenlik Kabinesi'nde net olarak ortaya koydum." ifadelerini kullandı.

Öncelikle Filistinlilerle kalıcı anlaşmaya dair uluslararası dikteleri kesin bir dille reddettiklerini kaydeden Netanyahu, böyle bir şeyin ancak taraflar arasında doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak yapılmasıyla gerçekleşebileceğine işaret etti.

İsrail'in Filistin'i tanıma yönünde uluslararası tek taraflı adımlara karşı tutumunu sürdüreceğini belirten Netanyahu, "7 Ekim saldırısından sonra böyle bir adımın terörü ödüllendirme anlamına geldiğini" iddia etti.

ABD ve bazı Arap ülkelerinin "Filistin devleti planı"

The Washington Post gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı.

ABD ve bazı Arap ülkelerinin, İsrail ile Filistin arasında uzun vadeli barış konusunda detaylı ve kapsamlı bir planı tamamlamak için acele ettiği belirtilmişti.

Gazetenin ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, zaman çizelgesini içeren planın gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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