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Dünya

Netanyahu-Bin Selman görüşmesinde İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ele alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Bin Selman ile ilişkilerin normalleştirilmesi dahil birçok konuyu görüştüğü bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.11.2020
Netanyahu-Bin Selman görüşmesinde İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ele alındı

Ankara

Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi Suudi bir danışman, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen ile dün akşam Suudi Arabistan'ın Neom kentinde Prens Selman ile İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve İran başta olmak üzere birçok meseleyi ele aldıklarını söyledi. 

Danışman öte yandan birkaç saat süren görüşmede önemli bir anlaşmaya varılmadığını kaydetti.

Haaretz gazete, Netanyahu'nun dün akşam Mossad'ın Başkanı Cohen ile Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiğini duyurmuştu.

Gazetenin haberinde, Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği, görüşmede Cohen'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu ifade edilmişti.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda, Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret yaparak Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü teyit etmişti. 

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