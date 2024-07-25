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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu: Biden'a "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıkladığı için teşekkür ettim

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu, Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür etti.

Islam Doğru  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Netanyahu: Biden'a "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıkladığı için teşekkür ettim

New York

Görüşme öncesi ikili, basının karşısına çıkarak görüntü verdi.

Joe Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra "görüşecek çok konumuz" var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.

Netanyahu da Biden'a 50 yıllık kamu görevi sırasında İsrail'e verdiği destek ve "İrlandalı Amerikan bir Siyonist" olduğunu açıklaması nedeniyle teşekkür ederek, gelecek aylarda da birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Biden ve Netanyahu daha sonra görüşmeye geçti.

Netanyahu, bugün Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de bir araya gelecek.

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