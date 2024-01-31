Dolar
30.35
Euro
32.94
Altın
2,036.25
ETH/USDT
2,375.30
BTC/USDT
43,638.00
BIST 100
8,474.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, Batı Şeria'da daha fazla kan dökeceklerinin işaretini verdi

İsrail Başbakan Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da hedeflerindeki kimseleri "terörist" olarak niteleyerek, bunların 500'den fazlasını öldürdüklerini ama “işlerinin bitmediğini” söyleyerek bölgede kan dökmeye devam edeceklerinin sinyalini verdi.

Bekir Aydoğan  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Netanyahu, Batı Şeria'da daha fazla kan dökeceklerinin işaretini verdi

ERBİL

Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun 43. taburundaki yedek askerler ve komutanlarla buluşmasında İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze’ye yönelik saldırılarına “zafer kazanıncaya” kadar devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, bu nedenle Gazze dışındaki diğer bölgelerle de ilgilenmeleri gerektiğini dile getirdi.

Netanyahu, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da geçen yıl başından bu yana 500’den fazla “terörist diye nitelediği” Filistinliyi öldürdüğünü kaydederek, “Bugün Cenin’de olmak üzere (işimiz) bitmedi.” İfadesini kullandı.

Cenin'de bulunan İbni Sina Hastanesine bu sabaha karşı sivil kıyafet, doktor ve hemşire önlüğü giyerek giren yaklaşık 10 İsrail özel harekat mensubu, 3 Filistinliyi susturucu silahlarla öldürmüştü.

7 Ekim’den bu yana 381 Filistinli öldürüldü

Gazze’de katliamlarına devam eden İsrail güçleri, Batı Şeria’da da kan dökmeyi sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 bin 390'a çıktığı aktarıldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) açıklamasına göre İsrail, bu yılın ilk 2 haftasında işgal altındaki Batı Şeria’da 7'si çocuk olmak üzere 30 Filistinliyi öldürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel afetinin yaşandığı KKTC için geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kararlı bir tutumla 2026 perspektifinde enflasyonda tek haneyi yeniden yakalayacağız
THY'nin 1 Şubat'ta yapacağı bazı Almanya seferleri iptal edildi
Türkiye, KKTC'nin BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin tepkisini destekledi
Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor

Benzer haberler

Filistinli bir yetkili, Hamas heyetinin esir takası teklifi için Mısır'a gideceğini söyledi

Filistinli bir yetkili, Hamas heyetinin esir takası teklifi için Mısır'a gideceğini söyledi

Netanyahu, Batı Şeria'da daha fazla kan dökeceklerinin işaretini verdi

İsrail, "Mustaribin" ve "Duvdevan" timlerini Filistinlilere yönelik suikastlarda kullanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kararlı bir tutumla 2026 perspektifinde enflasyonda tek haneyi yeniden yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kararlı bir tutumla 2026 perspektifinde enflasyonda tek haneyi yeniden yakalayacağız
BM, UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarla ilgili İsrail'in henüz belge sunmadığını duyurdu

BM, UNRWA çalışanlarına ilişkin iddialarla ilgili İsrail'in henüz belge sunmadığını duyurdu
İsrail ordusu, tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı

İsrail ordusu, tünellere deniz suyu pompaladığını doğruladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet