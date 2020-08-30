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Dünya

Netanyahu: Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle çok sayıda gizli görüşme yaptık

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkiye sahip olmadığı bazı Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle kamuoyuyla paylaşılmayan çok sayıda gizli görüşme yaptıklarını söyledi.

Mustafa Deveci   | 30.08.2020
Netanyahu: Arap ve Müslüman ülkelerin liderleriyle çok sayıda gizli görüşme yaptık

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ​​Robert O'Brien ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un aralarında bulunduğu heyeti Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde kabul etti. 

Görüşmenin ardından Netanyahu, Kusner ve O'Brien düzenledikleri ortak basın toplantısında İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Filistin ve diğer Arap ülkeleriyle barış yapılamaması nedeniyle Filistin yönetimini suçlayan Netanyahu, “Filistinliler uzun zamandır Filistin ile İsrail'in yanı sıra İsrail ile Arap ülkeleri arasında barış sağlanmasını veto ettiler. Onları (Filistinliler) beklerse, sonsuza kadar beklememiz gerekecek." iddialarını dile getirdi.

Umman ve Çad'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Netanyahu, "Bu görüşmeler (Umman ve Çad ziyareti) kamuoyuyla paylaştığımız adımlar ama İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek isteyen birçok Arap ve Müslüman ülkelerin lideriyle kamuoyuna paylaşmadığımız görüşmeler oldu." ifadelerini kullandı.

"Diğer Arap ve Müslüman ülkelerin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesini inanıyoruz"

O'Brien konuşmasında Trump'ın Tahran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın "görülmemiş" bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

BAE ile İsrail arasında varılan anlaşmaya da değinen O'Brien, "Diğer Arap ve Müslüman ülkelerin de kısa süre içinde BAE'yı takip ederek İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump danışmanı Kushner ise BAE ile İsrail arasında varılan anlaşmanın iki ülke arasında "ekonomik ve güvenlik alanında "inanılmaz" bir iş birliği doğuracağını ifade etti.

Kushner ve O'brien aralarında bulunduğu ABD'li yetkililer yarın İsrail heyetiyle birlikte İsrail'in ulusal hava yolu şirketi El Al'a ait uçakla Abu Dabi'ye gidecek.


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