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Dünya

Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la İran ve Filistin'deki gelişmeleri görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İran, Arap ülkeleriyle normalleşme ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak   | 19.01.2023
Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la İran ve Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Ramallah

İsrail hükümeti basın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, ülkeye resmi ziyarette bulunan Sullivan ile Batı Kudüs'teki ofisinde görüştü.

Netanyahu, "Başkan (Joe) Biden'ı 40 yıldır İsrail'in büyük bir dostu olarak tanıyorum. Ulusal güvenlik konularında size ne kadar güvendiğini biliyorum." dedi.

Biden yönetimini, "ortak güvenlik ve barışın teşviki konularında güvenilir bir ortak olarak gördüklerini" belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, güvenliğimize yönelik ciddi sorunların ve barış için büyük fırsatların olduğu özel bir gün. Birlikte çalışarak zorluklarla yüzleşebilir ve fırsatları değerlendirebiliriz."

İran'ın nükleer programının engellenmesi

Netanyahu ve Sullivan'ın "İran'ın nükleer programı ve bölgedeki eylemlerini durdurmak için ortak çabalarını görüştüğü" belirtildi.

Görüşmede, "Biden'ın İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini taahhüt etmesinden duyduğu memnuniyeti" dile getiren Netanyahu, "İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin hükümeti için bir öncelik olduğunu" ifade etti.

Suudi Arabistan ile normalleşme

Tarafların, İsrail ve ABD arasındaki "stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi" konusunu görüştüğü, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesinde gelecek adımların ele alındığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesi sürecinde, Suudi Arabistan'a odaklanarak "barış çemberini genişletmesi" de konuşuldu.

Netanyahu, Filistin yönetimini "İsrail'e saldırmakla" suçladı

Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde İsrail'in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatmasına, Netanyahu tepki gösterdi.

Netanyahu, "Filistin'in uluslararası alandaki son adımları, İsrail'e yönelik bir saldırıdır ve bizi karşılık vermeye mecbur bırakmaktadır." şeklinde konuştu.

İsrail’in yaptırım kararları

İsrail hükümeti 6 Ocak'ta, BM’de Tel Aviv'in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin'e yönelik 5 maddelik yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail hükümetine bağlı ulusal güvenlikten sorumlu küçültülmüş bakanlar komitesi "Güvenlik Kabinesi"nin, "Filistin yönetiminin İsrail devletine yönelik siyasi ve hukuki savaş açma kararına karşı alınan" bir dizi adımı onayladığı bildirilmişti.

Bu kapsamda İsrail, Filistin’e giden fonların kesilmesi, Filistinli yetkililere uygulanan imtiyazların kaldırılması, insani yardım kuruluşlarının işgal altındaki Batı Şeria’daki faaliyetlerinin engellenmesini de içeren 5 maddelik yaptırım listesi açıklamıştı.

Filistin yönetimi ise İsrail’in Filistin'e yönelik yaptırım kararını "sömürgeci ırkçılık" olarak nitelendirmişti.

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