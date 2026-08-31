Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 939'a yükseldi

[1/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı.

[2/25] Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[3/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[4/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[5/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[6/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[7/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[8/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[9/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[10/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[11/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[12/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[13/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[14/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[15/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[16/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[17/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[18/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[19/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[20/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[21/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[22/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[23/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[24/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.

[25/25] Nepal'in Nuwakot bölgesine bağlı Devighat'ta felaket boyutundaki sel ve heyelanların ardından büyük bir yıkım yaşandı. Trishuli ve Bidur dahil olmak üzere afetten etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmaları 5'inci gününde de sürerken, güvenlik güçleri, yerel halk ve gönüllülerin katıldığı çalışmalarda kayıplara ulaşma umutlarının azaldığı bildirildi.