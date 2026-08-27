[1/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[2/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[3/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[4/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[5/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[6/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[7/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[8/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[9/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[10/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[11/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[12/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[13/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[14/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[15/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[16/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[17/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[18/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[19/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[20/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[21/22] Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi.
[22/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi.