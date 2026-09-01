Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 1003'e yükseldi

[1/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi.

[2/22] Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi.

[3/22] Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi.

[4/22] Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[5/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[6/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[7/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[8/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[9/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[10/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[11/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[12/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[13/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[14/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[15/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[16/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[17/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[18/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[19/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[20/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[21/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

[22/22] Nepal’in Nuwakot bölgesinde 26 Ağustos’ta meydana gelen şiddetli sel felaketinin ardından Trishuli Nehri boyunca büyük çaplı hasar meydana geldi. Nehrin taşması sonucu Pasang Lhamu Otoyolu’nun büyük bölümleri çökerken, Nuwakot ile Rasuwa arasındaki kara ulaşımı tamamen durma noktasına geldi. Evlerin, iş yerlerinin ve kritik altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü bölgede; Trishuli ve Devighat hidroelektrik santralleri ile Nuwakot Güneş Enerjisi Santrali de sel sularından etkilendi. Bölgede kayıp kişileri arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve ulaşımı yeniden sağlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.