Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde 22 kişi hayatını kaybetti
Güney Asya ülkesi Nepal’de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.
Yetkililer, şiddetli yağışların sebep olduğu sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin kaybolduğunu açıkladı.
Yoğun yağış nedeniyle ülkedeki iç hat uçuşlarının durdurulduğunu kaydeden yetkililer, başkent Katmandu'yu diğer bölgelere bağlayan ana yolların bir kısmının da heyelan tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığını bildirdi.
Nepal hükümeti, 4-6 Ekim'de ülkenin doğu ve orta kesimleri için "şiddetli yağış uyarısı" vererek, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.
Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.