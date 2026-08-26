Nepal'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, dağlık bir bölge olan Rasuwa ve çevre bölgelerde sabah saatlerinde sel meydana geldi.

Selin, Bhotekoshi Nehri çevresindeki yerleşim yerlerine ve binalara zarar verdiğini kaydeden yetkililer, kolluk kuvvetlerinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

[1/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [2/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [3/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [4/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [5/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [6/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [7/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [8/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [9/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [10/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [11/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [12/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [13/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [14/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [15/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [16/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [17/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [18/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [19/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [20/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [21/22] Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [22/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. × [1/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [2/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [3/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [4/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [5/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [6/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [7/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [8/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [9/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [10/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [11/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [12/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [13/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [14/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [15/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [16/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [17/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [18/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [19/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [20/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi. Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [21/22] Dağlık sınır hattından hızla inen sel suları; yerleşim yerleri, köprüler, kara yolları ve altyapıda ağır hasara yol açarken bölgede geniş çaplı su baskınları meydana geldi. [22/22] Nepal'in Nuwakot bölgesinde, Çin'in Tibet bölgesinden kaynaklanan ani ve şiddetli taşkının ardından oluşan tahribat görüntülendi.

Yüzlerce kişiden haber alınamıyor

Başbakanlık Ofisi verilerine göre, 44 güvenlik görevlisi ile 391'i yabancı uyruklu kişi kayıp.

Nepal basınında, haber alınamayan kişilerin, Rasuwa'nın sınır komşusu olan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Kailash Mansarovar bölgesine dini ziyaret amacıyla bölgede oldukları ifadesi yer aldı.

Kötü hava şartları arama kurtarma çalışmalarına engel oluyor

Yetkililere göre, arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken, bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor.

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Çin Devlet Başkanı Şi'den tahliye çağrısı

Xinhua ajansının haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Nepal'deki sellerin Tibet Özerk Bölgesi'nde Gyirong sınır kapısı yakınlarına kadar gelmesi ve sivil kayıplara yol açması üzerine, arama kurtarma çalışmalarına başlanması talimatını verdi.

Şi ayrıca, bölge sakinlerinin tahliye edilmesi ve yaralılara tıbbi müdahalede bulunulması konusunda bölge yetkililerini görevlendirdi.

Çin Başbakanı Li Çiang da sellerden etkilenen ve kaybolan kişilerin sayısının derhal tespit edilmesi, bölge yetkilileriyle işbirliği ve iletişimin artırılması talimatını verdi.

Nepal basınındaki haberlere göre selin sebebini araştıran yetkililer, yakınlardaki bir buzul gölünün taşması ihtimali üzerinde duruyor.

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, insani yardım malzemeleri taşıyan uçağın Nepal'in başkenti Kathmandu'ya ulaştığını, daha fazla yardım için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

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Nepal'deki sel felaketinde sınırın Çin tarafında 3 kişi öldü, 268 kişi kayboldu

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 268 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Nepal'deki sel, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açtı.

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Gyirong ilçesi acil durum yönetim merkezinden yapılan açıklamada, selin neden olduğu toprak kaymasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, kayıp kişileri arama ve kurtarma çalışmaları için tüm çabaların seferber edilmesi talimatını verdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Çin'in Nepal ile ticaretinin büyük bölümünün geçiş noktası olan Gyirong​​​​​​​ sınır kapısının dev bir çamur yığınıyla kaplandığı, insanların etrafa kaçıştığı görüldü.

Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede can kaybının artacağından endişe ediliyor.