Nepal'de 300'den fazla kişinin öldüğü sel, son yıllardaki benzer felaketleri hatırlattı

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerinde dün büyük yıkıma neden olan selde yaşamını yitirenlerin sayısı 300'ü aşarken aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu yüzlerce kişi kayboldu.

Afetle ilgili dikkat çeken detaylardan biri de bu sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın yol açması oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), bölgede selden önce "deprem" olarak adlandırdığı 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu açıkladı.

Nepal'de dünya kamuoyunun takip ettiği sel, son yıllarda çok sayıda can ve mal kaybına yol açan benzer afetleri hatırlattı.

Buzul çökmesi benzer felaketlere sebep oldu

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Şubat 2021'de buzulun düşmesi sonucu nehirlerin taşmasıyla meydana gelen sel, Nepal'deki felakete benzerliğiyle dikkati çekti.

Çok sayıda yerleşim yerine zarar veren selde 80'den fazla kişi hayatını kaybetti, yapım aşamasındaki iki büyük hidroelektrik santrali yerle bir oldu.

İsviçre'nin güneyinde yer alan Valais kantonundaki Blatten köyünün büyük bir kısmı Mayıs 2025'te buzul çökmesi nedeniyle yok oldu.

Yetkililer, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bildirilmediği felaket sebebiyle köydeki birçok evin yıkıldığını, ayakta kalan evlerin ise sular altında kaldığını belirtti.

Bu köyde de buzul çökmesi, Nepal'deki selin öncesindekine benzer şekilde sismik harekete yol açtı.

Donmuş kütleler barajları taşırdı

Yine Hindistan'ın Sikkim eyaletinde Ekim 2023'te donmuş toprağın nehre kayması, barajdaki suyun taşmasına neden oldu.

Oluşan selde 55 kişi yaşamını yitirdi ve bölgedeki altyapı ciddi derecede hasar gördü.

ABD'nin Alaska eyaletinde eriyik sulara karşı buzdan baraj görevi gören Mendenhall Buzulu, Juneau kentinde belirli aralıklarla sele neden oluyor.

Bölgede 2023, 2024 ve 2025'te buzul ve karların oluşturduğu barajın taşmasıyla meydana gelen seller sebebiyle yerleşim bölgeleri zarar gördü.

Aşırı yağışlar da büyük selleri tetikledi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökerken aralarında yabancıların da bulunduğu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Avrupa'nın birçok ülkesini Temmuz 2021'de etkisi altına alan aşırı yağışlarda Almanya'nın batısındaki Ahr Vadisi ve çevresi, nehirlerin taşması sonucu iki gün içinde sular altında kaldı.

Arabaları, evleri, ağaçları ve köprüleri sürükleyen sel suları, Bad Neuenahr-Ahrweiler kentinde bir kasabanın neredeyse tamamını yuttu.

Almanya'nın en kötü sellerinden biri olarak kayda geçen felakette 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde 4 Temmuz 2025'te aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açtı.

Sel, bölgedeki kampta faciaya yol açarken yetkililer, afet nedeniyle çoğu çocuk 27 izcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, kamp alanı ve çevresindeki ölü sayısının ise 120'den fazla olduğunu duyurdu.