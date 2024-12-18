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Dünya

NATO'nun Ukrayna'ya yardımları koordine etmek için kurduğu mekanizma faaliyete geçti

NATO'nun Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yapılacak güvenlik ve eğitim yardımını koordine etmek için kullanacağı mekanizma, faaliyetlerine başladı.

Selen Valente Rasquinho  | 18.12.2024 - Güncelleme : 18.12.2024
NATO'nun Ukrayna'ya yardımları koordine etmek için kurduğu mekanizma faaliyete geçti

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi" (NATO Security Assistance and Training for Ukraine-NSATU) adı verilen mekanizmanın, Ukrayna'ya yardımların koordinasyonunu ABD ve ilgili uluslararası kuruluşlardan devralmaya başladığı duyuruldu.

Açıklamada, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli'nin şu ifadelerine yer verildi:

"NSATU'nun müttefiklerin ve ortakların desteğini bir araya getirme çalışması, Ukrayna'yı güçlü bir konuma getirmek için tasarlanmıştır. Bu da NATO'yu hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da 1 milyar vatandaşını güvende ve refah içinde tutma konusunda güçlü bir konuma getirir. Bu, hem Ukrayna hem NATO için iyi bir gün."

NSATU'nun kurulması

Mekanizmanın kurulması, temmuz ayında Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde kararlaştırılmıştı.

Almanya'nın Hesse eyaletine bağlı Wiesbaden kentindeki ABD üssünde kurulan mekanizma, Ukrayna için askeri teçhizat tedarikini, transferini ve onarımını koordine edecek.

700 personelli mekanizma, Ukrayna silahlı kuvvetlerine müttefik ülkelerde eğitim verecek.

Bu faaliyetler, Ukrayna'nın NATO ile tam birlikte çalışabilirliğini sağlamak, ülkeyi NATO standartlarıyla uyumlu hale getirme çabalarıyla da senkronize edilecek.

Ukrayna'ya askeri yardım ve eğitim misyonunun ABD'den NATO'ya devredilmesi, Ukrayna'ya desteği keseceğinden endişe edilen Donald Trump başkanlığı için bir önlem olarak tasarlanmıştı.

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