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Dünya

NATO'nun denizaltı savunma harbi "Dynamic Manta 2023" tatbikatı İtalya'da başladı

NATO'nun denizaltı savunma ve su üstü harbine yönelik hava, su üstü ve deniz altındaki unsurları arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta 2023 (DYMA 23)" tatbikatı başladı.

Barış Seçkin   | 27.02.2023
NATO'nun denizaltı savunma harbi "Dynamic Manta 2023" tatbikatı İtalya'da başladı

Roma

NATO Deniz Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sicilya Adası'nın doğu kıyılarında bu yıl 23'üncüsü icra edilmeye başlanan tatbikata, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeden, gemiler, denizaltılar, uçaklar ve çok sayıda personelin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dynamic Manta tatbikatının amacının, tüm katılımcılara denizaltı savunma ve su üstü harbi becerilerinde birlikte çalışabilirliklerini ve yeterliliklerini artırmak için zorlu bir savaş eğitimi vermek olduğu ifade edildi.

İtalya'nın Katanya ve Augusta limanları ve Sigonella Hava Üssü ile ev sahipliği yaptığı tatbikatta, Türkiye'den Preveze sınıfı denizaltılardan TCG Preveze (S 353) ile beraber İtalya, Yunanistan ve ABD'den denizaltılar yer alıyor. Denizaltılar dışında tatbikata, NATO Daimi Deniz Grubu-2 bünyesinde görev yapan Türkiye'den TCG Barbaros fırkateyni (F 244) ile beraber Kanada, Yunanistan, İtalya, İspanya ve ABD'den su üstü gemilerinin katıldığı bildirildi. Ayrıca, Kanada, Fransa, Almanya, İngiltere, ABD ve İtalya'nın da deniz karakol uçaklarıyla tatbikata katılım sağladığı kaydedildi.

Sicilya Adası'nın doğu kıyılarında ve Akdeniz'in orta kesiminde icra edilecek olan tatbikat, 10 Mart'a kadar sürecek.


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