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Dünya

NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 70. yılını kutlamak için Brüksel'deki Karargah'ta düzenlenen etkinlikte çalışanlarına yemek servisi yaptı.

Şerife Çetin   | 13.12.2019
NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Karargahı'ndaki Agora bölümünde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptıktan sonra önlüğünü takarak yemek servisine başladı.

NATO Genel Sekreter Vekili Mircea Geoana ile Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem de yemek servisinde Stoltenberg'e eşlik etti.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin tüm çalışanlara 70. yıl kutlamaları kapsamında "yaptıkları muhteşem işler için" teşekkür etmek için düzenlendiğini ifade etti.

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NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti