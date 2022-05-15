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Dünya

NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla ilgili endişelerinin giderileceği mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya oturulacağını ve uzlaşılacağını söyledi.

Selen Temizer   | 15.05.2022
NATO'dan Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla ilgili endişelerinin giderileceği mesajı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Berlin’de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı’nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin (İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili) dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim." dedi.

Stoltenberg, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in muhtemel üyelik başvurularıyla ilgili Stoltenberg, "NATO'ya katılmak isteyip istemediklerine karar vermek onlara kalmış. Alacakları karara saygı duyacağız çünkü tüm egemen uluslar, kendi yollarını seçme hakkına sahiptir. Finlandiya ve İsveç, NATO'nun en yakın ortaklarıdır. Başvurmaya karar verirlerse, bu tarihi bir an olacaktır. NATO'ya üyelikleri, ortak güvenliğimizi artıracak, NATO'nun kapılarının açık olduğunu ve saldırganlığın fayda etmediğini gösterecek." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusundaki endişeleriyle ilgili "Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman yaptığımız gibi endişeler olduğunda masaya oturuyoruz. Üyelik meselesinde nasıl hareket edeceğimiz konusunda ortak bir zemin ve fikir birliği bulabileceğimizden eminim." dedi.

Toplantı kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü aktaran Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in üyelik için başvuruda bulunması halinde hızlı bir şekilde ilerleyebileceğimizi umuyorum. Türkiye, niyetinin üyeliği engellemek olmadığını açıkça belirtti. Bu nedenle Türkiye'nin dile getirdiği endişeleri, üyelik sürecini geciktirmeyecek şekilde ele alabileceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için gerekli niteliklere sahip ve NATO'nun en yakın iki müttefiki olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Harkiv çevresinden çekildiğini, Donbas'taki saldırısının ilerleyemediğini ve stratejik objektiflerine ulaşamadığını belirten Stoltenberg, Ukrayna'nın savaşı kazanacağını kaydetti.

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