NATO'dan Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliği için teşekkür
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Brüksel
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