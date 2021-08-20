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Dünya

NATO'dan Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliği için teşekkür

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Selen Temizer   | 20.08.2021
NATO'dan Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliği için teşekkür

Brüksel

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