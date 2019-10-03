Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
102,784.30
Altın
1,507.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO'dan Rusya'ya 'Gürcistan'ın egemenliğine saygı duy' çağrısı

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, "Rusya'yı, işgal altındaki Gürcistan topraklarından askerlerini çekmeye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymaya davet ediyoruz" dedi.

Davit Kachkachishvili   | 03.10.2019
NATO'dan Rusya'ya 'Gürcistan'ın egemenliğine saygı duy' çağrısı

Bolnisis Raioni

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Rusya'yı, işgali altındaki Gürcistan topraklarından askerlerini çekmeye ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermeye davet etti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller, NATO Kuzey Atlantik Konseyi Gürcistan toplantısı için Batum'a geldi.

Gottemoeller, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, NATO-Gürcistan ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Görüşmenin ardından NATO Kuzey Atlantik Konseyi Gürcistan Toplantısı'nın açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Gottemoeller, Kuzey Atlantik Konseyi'nin 5. kez Gürcistan'da düzenlendiğini hatırlatarak, NATO'nun Gürcistan'la iş birliğine büyük önem verdiğini söyledi.

NATO'nun, Rusya'nın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinden kendi askerlerini çekmesi gerektiğine vurgu yapan Gottemoeller, "Rusya'yı, işgal altındaki Gürcistan topraklarından askerlerini çekmeye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymaya davet ediyoruz." dedi.

Başbakan Gakharia da ülkesinin 5. kez Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına ev sahipliği yapmasının, NATO ile Gürcistan arasındaki iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu belirtti.

Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına destek verdiği için tüm NATO üyesi ülkelere teşekkür eden Gakharia, "NATO ile somut iş birliği, Gürcistan'ın dış politikası ve güvenliğinin temelidir." ifadesini kullandı.

Gakharia, ülkesinin 2002'de NATO üyeliği için başvuru yaptığını da hatırlatarak, halkın yüzde 71'inin NATO entegrasyon sürecini desteklediğini ve NATO'ya katılmayı beklediğini dile getirdi.

NATO'nun güçlü bir şekilde Karadeniz'de faaliyet göstermesinin, bölgesel güvenlik için de önem taşıdığını kaydeden Gakharia, "Kırım ilhakının ardından Rusya'nın Karadeniz'de güçlenmesi sonrasında, NATO'nun Karadeniz'deki faaliyetleri kritik öneme sahiptir." diye konuştu.

Toplantı, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Gottemoeller ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin ortak basın toplantısının ardından sona erecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’taki protestolar hükümeti sarsıyor
İran'ın 'Süleymani' hamlesi ne anlama geliyor?
Kosova’nın yargı imtihanı
Kasım Süleymani: 'Kurtarıcı' mı, vitrin malzemesi mi?
Afganistan'daki tartışmalı seçimler yeni bölünmelere yol açabilir

Benzer haberler

ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması

ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması

NATO, Karadeniz'de Rusya'nın askeri varlığından endişeli

NATO'dan Rusya'ya 'Gürcistan'ın egemenliğine saygı duy' çağrısı

Referandumdan bir yıl sonra: Kuzey Makedonya NATO'ya bir adım uzakta

Referandumdan bir yıl sonra: Kuzey Makedonya NATO'ya bir adım uzakta
Gürcistan'dan Rusya'nın Abhazya'nın sözde ordusuna mali destek kararına tepki

Gürcistan'dan Rusya'nın Abhazya'nın sözde ordusuna mali destek kararına tepki