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Ermenistan hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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Dünya

NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'çatışmayı durdurun' çağrısı

NATO, Azerbaycan ve Ermenistan'a cephe hattındaki çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.09.2020
NATO'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a 'çatışmayı durdurun' çağrısı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, yazılı açıklamasında, NATO'nun, Dağlık Karabağ'da cephe hattında çıkan çatışmalardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

Sivil can kayıpları bulunduğunu belirten Appathurai, "Taraflar acilen çatışmaları durdurmalı." ifadesini kullandı.

Anlaşmazlığa askeri çözüm olamayacağını vurgulayan Appathurai, "Taraflar, barışçıl bir çözüm için müzakerelere yeniden başlamalıdır. NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun çabalarını desteklemektedir." ifadesine yer verdi.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin sabah saatlerinde Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

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