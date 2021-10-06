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Dünya

NATO'daki Rusya misyonundan 8 kişinin akreditasyonu iptal edildi

NATO, istihbarat görevlisi oldukları gerekçesiyle Rusya misyonundan 8 kişinin akreditasyonunu iptal etti.

Ömer Tuğrul Çam, Selen Temizer   | 06.10.2021
NATO'daki Rusya misyonundan 8 kişinin akreditasyonu iptal edildi

Brüksel

NATO'dan bir yetkili, NATO'daki Rus misyonunun 8 üyesinin akreditasyonunun "bildirilmemiş istihbarat görevlisi" olmaları sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Yetkili, NATO'ya akredite Rus personel sayısının da 20'den 10'a düşürüldüğünü bildirdi.

NATO'nun Rusya'ya yönelik politikasının tutarlılığını koruduğunu kaydeden NATO yetkilisi, "Rusya'nın saldırgan eylemlerine yanıt olarak caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendirirken aynı zamanda anlamlı bir diyaloga da açığız." ifadesini kullandı.

Rus Interfax haber ajansı da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky'nin "Rusya'nın buna karşılık vereceğine" dair sözlerini paylaştı.

NATO ile Rusya arasındaki ilişkiler, özellikle Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve geçen yıl muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi nedeniyle gerilmişti.

Kırım'ın ilhakından sonra NATO ile Rusya arasındaki bilgi paylaşımını içeren iş birliği askıya alınmıştı. NATO, 2018'de eski Rus casusu Sergey Skripal'e yönelik zehirli suikast girişiminden sonra da 7 Rus görevlinin NATO'daki akreditasyonlarını iptal etmişti.

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