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Dünya

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları NATO-Ukrayna Komisyonu'nda bir araya geldi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, ilk kez bir NATO toplantısında tam üye olarak yer aldı.

Ömer Tuğrul Çam  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları NATO-Ukrayna Komisyonu'nda bir araya geldi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

NATO'yu oluşturan 31 ülkenin dışişleri bakanları, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı'nda bir araya geldi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıda Ukrayna adına Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba katıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ilk kez bir NATO toplantısında ülkesini tam üye olarak temsil etti.

Haavisto, alfabetik sıraya göre oturma düzeni bulunan salonda Estonyalı ve Fransız bakanların arasında yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılışındaki konuşmasında, NATO'nun Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'yı sonuna kadar destekleyeceğini söyledi.

Toplantıda Ukrayna'nın savaşı kazanması için neler yapılması gerektiğini ele alacaklarını aktaran Stoltenberg, "NATO müttefikleri zaten çok ciddi destek sağlıyor ancak acilen daha fazlası lazım. Eğitim ve ağır silah taahhütlerimizi yerine getirmeli, silah ve mühimmat üretimini artırmalıyız." diye konuştu.

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