Dolar
19.90
Euro
21.40
Altın
1,958.54
ETH/USDT
1,787.10
BTC/USDT
26,232.00
BIST 100
4,424.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Dünya

NATO: Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman verileceği henüz belli değil

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman ve ne şekilde sağlanacağının henüz kararlaştırılmadığını, öncelikle pilotların eğitimlerinin tamamlanıp daha sonra sahadaki duruma göre uçakların sevkiyatının yapılacağını söyledi.

Selen Temizer  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
NATO: Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman verileceği henüz belli değil

Brüksel

Stoltenberg, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlama konusundaki bir soru üzerine Stoltenberg, "Bunun ne zaman, nasıl olacağı henüz kararlaştırılmadı. Aşama aşama gidilmesinin mantıklı olduğunu ve ilk olarak Ukraynalı pilotların eğitimiyle başlanması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra savaşın nasıl evrildiğine bağlı olarak uçakların teslimatıyla ilgili nihai kararlar verilecek." diye konuştu.

Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ukrayna'nın özgür ve egemen bir ulus olarak hüküm sürmesini sağlamak için desteğimizi artırmamız ve sürdürmemiz hayati önem taşıyor. Vilnius'ta ayrıca yeni bölgesel savunma planları, yeni bir kuvvet modeli ve güçlendirilmiş komuta yapısı ile kendi caydırıcılık ve savunmamızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Vilnius'ta tavan değil, taban olarak gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYHİ) yüzde 2'si olan iddialı yeni bir savunma yatırımı taahhüdünde anlaşmamızı bekliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turu geçti
Külotlu çorapla işlenen cinayette şarkıcı genç kızla babasına dava açıldı
Kadın ve Demokrasi Vakfından deprem bölgesinde çiçek dikme etkinliği
Antalya'da 450 dönümlük "millet ormanı" kurulacak
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde "Türkiye komitesi sorumlusu" 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Benzer haberler

NATO: Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman verileceği henüz belli değil

NATO: Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman verileceği henüz belli değil

Rusya: Kiev'e silah sevkiyatı, hedeflerimizden vazgeçirmeyecek

Stoltenberg, savaş sürdüğü sürece Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gündemde olmadığını açıkladı

ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi olası karşı saldırı için değil uzun vadeli bir taahhüt

ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi olası karşı saldırı için değil uzun vadeli bir taahhüt
Pentagon: Ukrayna'ya sağlanan silahları paramiliter örgütlere transfer izni vermedik

Pentagon: Ukrayna'ya sağlanan silahları paramiliter örgütlere transfer izni vermedik
AB ülkeleri son bir ayda Ukrayna'ya 220 bin top mermisi ve 1300 füze sağladı

AB ülkeleri son bir ayda Ukrayna'ya 220 bin top mermisi ve 1300 füze sağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet