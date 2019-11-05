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Dünya

NATO, Ukrayna'nın NATO üyeliği için destek verecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefiklerin hepsi Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasına karar verdi." dedi.

Dmitri Chirciu   | 05.11.2019
NATO, Ukrayna'nın NATO üyeliği için destek verecek

Kiev

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üye olabileceğini belirterek, "Müttefiklerin hepsi Ukrayna’nın NATO'ya üye olmasına karar verdi. Ukrayna’nın NATO’ya katılması için gerekli reformları gerçekleştirmesi konusunda yardımcı olacağız." dedi.

Ukrayna "1+1" televizyon kanalına konuşan Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendirdi.

Karadağ'ın NATO'ya iki sene önce katıldığını hatırlatan Stoltenberg, "Kuzey Makedonya birkaç ay içinde NATO’ya üye olacak. Polonya ve Baltık devletlerinin, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra NATO’ya üye olacağını kimse hayal edemezdi." yorumunu yaptı.

Ukrayna'nın NATO'ya üye olabileceğine işaret eden Stoltenberg, "Müttefiklerin hepsi Ukrayna’nın NATO'ya üye olmasına karar verdi. Ukrayna’nın NATO’ya katılması için gerekli reformları gerçekleştirmesi ve toplumunu modernleştirmesi konusunda yardımcı olacağız." diye konuştu.

Jens Stoltenberg, daha önce Ukrayna'yı ziyaret ederek, NATO’nun kapılarının Ukrayna için açık olduğunu ifade etmişti.

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