Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
103,544.40
Altın
1,474.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO: Türkiye Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler." dedi.

Cüneyt Karadağ   | 07.11.2019
NATO: Türkiye Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip

Berlin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Berlin'de Körber Vakfı'nda yaptığı konuşmada, güvenlik politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'nin askeri olarak Avrupa'yı tek başına koruyamayacağını vurgulayan Stoltenberg, NATO'nun önemine dikkati çekti.

Stoltenberg, "Norveç, ABD, Kanada ve İngiltere ile güneyde Türkiye, Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip ülkeler." ifadesini kullandı.

İttifak üyesi ülkelerden, savunma harcamalarını NATO'nun talep ettiği düzeye getirmelerini isteyen Stoltenberg, Almanya'nın savunma harcamalarını ABD'ye iyilik olsun diye değil aksine kendi güvenliğini sağlama noktasında artırması gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, pazar günü Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada da, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu kabul etmek gerektiğini belirtmiş, "DEAŞ'a karşı mücadelede ve sözde hilafetin fiziksel olarak yıkılmasında Türkiye kararlı bir şekilde katkıda bulundu. Hiçbir müttefik Türkiye kadar Suriyeli sığınmacı almadı. Türkiye 3,6 milyon Suriyeliyi aldı ve hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

NATO: Türkiye Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip

NATO: Türkiye Avrupa'yı güvende tutmak için kilit öneme sahip

Almanya'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e madalya

Lufthansa'da kabin personeli 2 günlük greve gidiyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, camilerin korunması sorumluluğunu kendi üstünden attı

Almanya İçişleri Bakanlığı, camilerin korunması sorumluluğunu kendi üstünden attı
Almanya'da bir Türk'e şiddet uyguladığı öne sürülen polislere protesto

Almanya'da bir Türk'e şiddet uyguladığı öne sürülen polislere protesto
Almanya'daki DİTİB Genel Merkezi'ne asılsız bomba ihbarı

Almanya'daki DİTİB Genel Merkezi'ne asılsız bomba ihbarı