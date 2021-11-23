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Dünya

NATO: Sırp Cumhuriyeti'ndeki kışkırtıcı söylem ciddi endişe konusu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bosna Hersek'in birliğini desteklediklerini, Sırp Cumhuriyeti'ndeki kışkırtıcı söylemin ise ciddi endişe konusu olduğunu söyledi.

Selen Temizer   | 23.11.2021
NATO: Sırp Cumhuriyeti'ndeki kışkırtıcı söylem ciddi endişe konusu

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Brüksel'deki karargahında Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic’i kabul etti.

Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki askeri yoğunlaşmasına değindi.

NATO'nun durumu yakından izlemeye devam ettiğini belirten Stoltenberg, "Rusya'yı provokasyonlarını durdurmaya, gerilimi düşürmeye ve askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz." dedi.

Krivokapic ile Batı Balkanlar'daki durumu da ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, "Müttefikler, Bosna Hersek'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir. Dolayısıyla Sırp Cumhuriyeti'ndeki kışkırtıcı söylem ciddi bir endişe konusudur." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bosna Hersek'in birleşik yapıları, ülkenin istikrarı için önemlidir. Özellikle, ülkenin en güçlü çok etnikli kurumlarından biri olan Silahlı Kuvvetler bu anlamda önem taşıyor. NATO, Bosna Hersek ile güçlü siyasi diyaloğuna ve pratik iş birliğine bağlılığını sürdürüyor ve ülkenin reform çabalarını desteklemeye devam edecek."

Stoltenberg, Karadağ'ın da 2017'den bu yana NATO'nun üyesi olduğunu, bölgenin istikrarına katkıda bulunduğunu ve NATO'nun bunu memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Krivokapic de Karadağ'ın güvenilir bir ortak olduğunu, 2024 itibarıyla savunma harcamalarını ve NATO'ya katkılarını artıracağını kaydetti.

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