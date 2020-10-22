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Dünya

NATO Savunma Bakanları video konferans yoluyla bir araya geldi

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle video konferans yoluyla toplandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.10.2020
NATO Savunma Bakanları video konferans yoluyla bir araya geldi

Brüksel

Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil ediyor.

İki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının gündeminde adil yük paylaşımı, NATO'nun Irak ve Afganistan'daki misyonları, toplumların dayanıklılığının kuvvetlendirilmesi ile Rusya'nın füze kapasitesine karşılık olarak caydırıcılık ve savunmanın güçlendirilmesi gibi konular bulunuyor.

Bakanların ayrıca Almanya'nın Ramstein kentindeki Müttefik Hava Komutanlığında NATO Uzay Merkezi kurulması için mutabakata varmaları bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, merkez hakkında bilgi verirken, "Rusya ve Çin gibi bazı ülkeler uyduları kör edecek, etkisiz hale getirecek veya düşürecek sistemler geliştiriyor. Uzay, bizim için füzelerin seyri, iletişimi ve tespiti konusunda esas önemi teşkil ediyor. Hızlı, etkili ve güvenli uydu iletişimi askerlerimiz için hayati önemde." demişti.

Müttefiklerin dayanıklılığının artırılması ise 5G ve telekomünikasyon, siber tehditler, arz zincirlerinin güvenliği ile yabancıların NATO ülkelerinde sahip olduğu ve kontrol ettiği varlıklar gibi konuları içeriyor.

NATO Savunma Bakanları, toplantılarının ikinci gününde NATO'nun Afganistan ve Irak'taki eğitim misyonlarını ele alacak.

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