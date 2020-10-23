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Dünya

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Irak ve Afganistan konuşulacak

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video konferansla yaptıkları toplantının ikinci gününde NATO'nun Irak ve Afganistan'daki misyonları ele alınacak.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.10.2020
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Irak ve Afganistan konuşulacak

Brüksel

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda gündem maddeleri arasında Afganistan'daki Kararlı Destek Operasyonu, NATO'nun eğitim faaliyetleri ve Afganistan'da Taliban ile hükümet arasında yürütülen barış görüşmeleri bulunuyor.

Bir başka gündem maddesi olarak NATO'nun Irak'taki eğitim misyonu ve Irak'ın terörle mücadelesinin desteklenmesi görüşülecek. Ayrıca barış ve güvenliğe kadınların katkısı da ele alınacak gündem maddeleri arasında bulunuyor.

İki günlük toplantının bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere bilgi vermesi bekleniyor.

NATO Savunma Bakanları, ilk günkü toplantılarında Almanya'nın Ramstein kentindeki NATO Hava Komutanlığında NATO Uzay Merkezi kurulması konusunda mutabakata varmışlardı. Dün görüşülen konular arasında Rusya'nın nükleer kapasitesine NATO'nun karşılığı, 5G gibi kritik öneme sahip altyapılar, adil yük paylaşımı ve Doğu Akdeniz'deki durum da bulunuyordu.

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