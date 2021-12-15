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Dünya

NATO: Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ihtiyacı konusunda Gürcistan'la hemfikiriz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda hemfikir olduklarını belirtti, herhangi bir Rus saldırısının bedelinin ağır olacağını yineledi.

Selen Temizer   | 15.12.2021
NATO: Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ihtiyacı konusunda Gürcistan'la hemfikiriz Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği ile Doğu Ortaklığı Zirvesi için Brüksel'de bulunan Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Karadeniz'deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "Teyakkuzda kalma ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınma ihtiyacı konusunda hemfikiriz. Gelecekteki herhangi bir Rus saldırısının bedeli ağır olacak ve Rusya için ciddi ekonomik ve siyasi sonuçlar doğuracaktır." dedi.

Stoltenberg, Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olmasıyla ilgili, "iki aday ülkenin kendi ittifaklarını seçme hakkına sahip olduklarını, Rusya'nın ise bu seçimi dikte etme hakkına sahip olmadığını" söyledi.

"​​Deniz desteği, ortak tatbikatlar ve bilgi paylaşımı ile Gürcistan'ın savunma yeteneklerini güçlendirmek için çalışıyoruz." diyen Stoltenberg, ülkenin son yıllarda NATO misyonlarındaki katkılarını övdü.

Garibaşvili de mevcut zorlu jeopolitik ortamda, NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğinin çok önemli olduğunu belirterek "Savaş şartlarında sınav vermiş bir ortak olarak, nihai üyelikle sonuçlanacak iş birliğini derinleştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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