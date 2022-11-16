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Dünya

NATO, Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden ateşlenmiş olabileceğini bildirdi

NATO, ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 16.11.2022
NATO, Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden ateşlenmiş olabileceğini bildirdi

Brüksel

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