Almanya ve İngiltere, Ukrayna'ya yönelik hava savunma sistemleri, füzeler ve insansız hava araçlarını içeren yeni yardım paketleri açıkladı.

NATO müttefiklerinden Ukrayna'ya yeni destek taahhütleri Almanya ve İngiltere, Ukrayna'ya yönelik hava savunma sistemleri, füzeler ve insansız hava araçlarını içeren yeni yardım paketleri açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında müttefik ülkelerin Ukrayna'ya yönelik yeni desteklerini duyurduğunu bildirirken, Almanya ve İngiltere, hava savunma sistemleri, füzeler ve insansız hava araçlarını içeren yeni yardım paketleri açıkladı.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının bitiminde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mihailo Fedorov ile basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının ana temasının Ukrayna'ya yönelik desteğin artırılması olduğunu belirten Rutte, savaşın sona erdirilmesi için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini ifade etti.

Rutte, toplantıda Ukrayna'ya yönelik yeni destek taahhütlerinin açıklandığını kaydederek, Almanya, Hollanda, Letonya, Danimarka, Litvanya, Norveç, Lüksemburg, Hırvatistan, İsveç ve İzlanda'nın yanı sıra NATO ortağı Avustralya'nın yeni katkılar sunduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri, İngiltere'nin yaklaşık 50 bin insansız hava aracı (İHA) ile hava savunma füzeleri sağlayacağını, İspanya'nın hava savunma sistemleri desteği vereceğini, Hollanda ve Almanya'nın ilave İHA, Kanada'nın ise askeri araç desteğinde bulunacağını söyledi.

Çekya öncülüğündeki mühimmat girişimine de yeni katkılar sağlandığını ifade eden Rutte, özellikle uzun menzilli mühimmat tedarikinin Ukrayna açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rutte, müttefiklerin Ukrayna'nın öncelikli ihtiyaçlarına odaklanan desteklerini sürdürmesinin savaşın seyrini etkileyecek önemde olduğunun altını çizdi.

Almanya'nın desteği

Toplantıya katılan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise birkaç hafta önce Ukrayna'yı ziyaretinde insansız hava ve kara araçlarının kullanımıyla ilgili elde edilen başarıları yerinde gördüğünü ifade ederek, "İşbirliğimiz uzun zamandır sadece destek vermekten ibaret değil. Biz de Ukrayna'dan öğreniyoruz." dedi.

Pistorius, Ukrayna'nın sahada ivme yakaladığı bir dönemde desteğin sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmekte ısrar ettiğini dile getiren Pistorius, "Bazı geceler Putin 600'den fazla İHA ile onlarca roket ve seyir füzesiyle saldırıyor. Bu, terörden başka bir şey değildir." diye konuştu.

Pistorius, ABD ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik yaptırımların yeniden uygulanması yönündeki yaklaşımını desteklediklerine işaret ederek, Almanya'nın Ukrayna'ya desteğinin ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildiğini ve önceliğin hava savunması olmaya devam ettiğini anlattı.

Bu kapsamda Ukrayna'ya ilave bir IRIS-T hava savunma sistemi teslim ettiklerini kaydeden Pistorius, IRIS-T SLS ve SLM güdümlü füzelerinin sevkiyatını da hızlandırdıklarını bildirdi.

Pistorius, Almanya'nın kendi stoklarından yüzlerce havadan havaya füze göndereceğini ve "JUMPSTART" programı kapsamında ilave PAC-3 güdümlü füzelerinin tedariki için 200 milyon dolar katkı sağlayacağını açıkladı.

Almanya'nın ayrıca NATO bünyesinde devam eden ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) mekanizmasına da 200 milyon dolar daha ayıracağını belirten Pistorius, İHA'lar ve uzun menzilli mühimmat sevkiyatlarının da sürdürüleceğini söyledi.

Pistorius, Ukraynalı ile Alman şirketler arasındaki işbirliğini teşvik ettiklerini ifade ederek, bir Alman ve bir Ukrayna şirketinin Almanya'da "Termit" adlı insansız kara araçlarının ortak üretimine ilişkin anlaşma imzaladığını, araçların daha sonra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine teslim edileceğini dile getirdi.

Rusya'nın balistik füzelerle de sivilleri hedef aldığını kaydeden Pistorius, Ukraynalı Bakan Fedorov ile balistik füzelere karşı yeni hava savunma sistemlerinin ortak geliştirilmesine yönelik bir çerçeve anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığında olası değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pistorius, Avrupalı müttefiklerle ABD arasında bu konuda koordineli bir yol haritası üzerinde çalışıldığını aktardı.

Pistorius, en önemli meselenin herhangi bir çekilmenin savunma kapasitesinde boşluk oluşturmaması olduğuna dikkati çekti.

Savunma sanayisinin üretim kapasitesinin artırılmasının zaman alacağını vurgulayan Pistorius, kısa sürede çekilebilecek askeri kapasitenin yerinin doldurulmasının mümkün olmadığını belirtti.

Alman Bakan, gelecek aylarda herhangi bir askeri unsurun tamamen geri çekileceğine ilişkin kendilerine iletilmiş somut bir plan bulunmadığını kaydetti.

İngiltere'nin katkıları

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis de ülkesinin Ukrayna yapımı 150 bin insansız hava aracı ile 350'den fazla hava savunma füzesi ve radar sağlayacağı konusunda Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov ile anlaştıklarını belirterek, bunların tamamının el konulan Rus varlıklarının satışından elde edilen 750 milyon sterlinlik paketin bir parçası olarak yıl sonuna kadar teslim edileceğini anlattı.

Jarvis, müttefiklerin desteğiyle İngiltere’nin, bir barış anlaşmasına varıldığında Ukrayna ordusunun uzun vadeli yeniden yapılanmasına katkı sunacağını vurguladı.

Bakan Jarvis ayrıca İngiltere'nin gelecek ay Ukrayna için Çok Uluslu Kuvvet Karargahı'nın komutasını üstleneceğini bildirdi.

Ukrayna’daki savaşın hiçbir zaman sadece Ukrayna’nın kaderiyle ilgili olmadığını belirten Jarvis, "Ukraynalılar kendi güvenliklerinin yanı sıra Avrupa'nın güvenliği için de savaşıyor. Onlar aynı zamanda kendi değerleri ve Avrupa'nın değerleri için savaşıyorlar. Bugün, yarın ve gerektiği sürece onların yanında duracağız." ifadelerini kullandı.

Jarvis, yeni başladığı görevindeki önceliğinin İngiltere ordusunun çok zorlu görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna Savunma Bakanı, müttefiklerin Ukrayna için 1 milyar dolarlık yardım paketi açıkladığını söyledi

Ukrayna Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, Brüksel'de gerçekleşen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda, müttefiklerin ülkesi için 1 milyar dolarlık yeni yardım paketini açıkladığını duyurdu.

Fedorov, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Bugün yapılan toplantının ülkesi ve Avrupa'nın güvenliği için bir "fırsatlar penceresi" olduğunu ifade eden Fedorov, müttefik ülkelerin, Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) için yeni yardım paketi açıkladığını aktardı.

Fedorov, "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) için en büyük yardım paketlerinden biri bugün açıklandı: 1 milyar dolar." bilgisini paylaştı.

Toplantıda, ayrıca uzun menzilli topçu sistemleri ile füzelerin tedariki konusunda da Ukrayna için yeni yardımların açıklandığını aktaran Fedorov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin girişimi ile Avrupa ülkelerinden balistik füzelere karşı savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

Fedorov, bunu en kısa süre içerisinde başarabileceklerini savunarak, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından belli bir fonun Ukrayna'nın insansız hava araçlarının (İHA) üretilmesi için ayrılması konusunu da bugün görüşmede ele aldıklarını kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephe hattındaki son gelişmeleri de değerlendiren Fedorov, Rus ordusunun son dönemlerde ülkesinde ele geçirdiği topraklardan daha fazla alanda yeniden kontrolü sağladığını söyledi.

Fedorov, Ukrayna'nın savunma imkanlarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Ödevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz her gün ilerliyoruz." yorumunda bulundu.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki petrol rafinerisine bugün gerçekleştirdikleri saldırıya da değinen Fedorov, "Bugün Moskova'da yaşananlar iyi bir sinyal. Bu, doğru bir yönde ilerlediğimizi gösteriyor." diye konuştu.