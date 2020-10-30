NATO: Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.
Brüksel
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduklarını bildirdi.
- İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız
- [GALERİ] Deprem bölgesinden fotoğraflar
- AFAD'dan İzmir'deki deprem sonrası "hasarlı yapılara girmeyin" uyarısı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık
- Bayraklı'da enkazdan 4 kişi yaralı çıkarıldı
- Aliyev, İzmir depremi dolayısıyla Erdoğan'ı arayarak yardıma hazır olduklarını bildirdi
- AB: Ege'deki deprem sonrası yardıma hazırız
- Azerbaycan'dan İzmir depremi dolayısıyla 'yardıma hazırız' mesajı
- TJK İzmir'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı
Stoltenberg, Twitter hesabındaki paylaşımında, Ege Denizi'ndeki deprem nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti.
"Kalbim depremden etkilenenlerle." ifadesini kullanan Stoltenberg, NATO'nun müttefik ülkeler Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.