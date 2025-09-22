NATO Konseyi yarın Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini görüşecek
NATO Konseyi, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini görüşmek üzere yarın toplanacak.
Brüksel
NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, NATO Konseyi yarın sabah Brüksel'deki karargahta büyükelçi seviyesinde olağanüstü bir toplantı yapacak.
Toplantıda 19 Eylül'de Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal etmesi ele alınacak.
NATO Sözcüsü Allison Hart, yaptığı açıklamada, Rus jetlerinin 19 Eylül Cuma günü erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini, NATO'nun da derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıklamıştı.
Sözcü Hart, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğuna işaret etmişti.
Polonya da 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini, NATO da birlikte karşılık verildiğini duyurmuştu. Ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edilmişti.
ABD, Estonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya "gerginliği azalt" çağrısı yaptı
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlali üzerine acil toplanan Güvenlik Konseyi'nde konuştu.
Rusya'ya gerginliği azaltma çağrısında bulunan Waltz, Konsey'in 9 gün önce de Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine toplandığını hatırlattı.
Waltz, "Rusya'nın Polonya hava sahasına yaptığı insansız hava aracı saldırısının hemen ardından yaşanan bu olay, Rusya'nın ya Ukrayna ile olan çatışmayı tırmandırıp daha fazla ülkeyi bu çatışmaya çekmek istediği ya da savaş uçakları ve İHA kullananlar üzerinde tam kontrole sahip olmadığı izlenimini yaratıyor." dedi.
Her iki senaryoyu da "çok rahatsız edici" olarak nitelendiren Waltz, ABD'nin müttefikleriyle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunacağını söyledi.
Waltz, Rusya'ya "bu tür tehlikeli davranışlara acilen son verme" çağrısı yaparak, "Rusya'dan genişleme riskine girmek yerine, gerilimi azaltmanın yollarını aramasını bekliyoruz." diye konuştu.
Ayrıca Rusya'yı "uluslararası barış ve güvenliği korumaya, komşularının egemenliğine saygı göstermeye ve hava sahasını ihlal etmekten vazgeçmeye" çağıran Waltz, Rusya ile Ukrayna arasında "doğrudan" müzakerelerin gerekliliğine de işaret etti.
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, BMGK’de Rusya’nın hava sahası ihlallerini kınama çağrısı yaptı
BMGK'nin "uluslararası barış ve güvenliğe tehditler" konulu oturumunda söz alan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, son iki hafta içinde Estonya, Polonya ve Romanya’nın hava sahalarının Rusya tarafından ihlal edildiğini hatırlatarak bunun tesadüf veya hata olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.
Kallas, geçen hafta Estonya hava sahasına giren üç Rus savaş uçağının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayarak, "Bu olay, boyutu ve pervasızlığı bakımından eşi benzeri görülmemiştir. Bu, kasıtlı bir provokasyondur ve çok daha ağır sonuçlara yol açabilirdi." dedi.
Söz konusu uçakların aynı zamanda Ukrayna’da sivilleri hedef alan bombardımanlarda da kullanıldığına dikkati çeken Kallas, "Rusya, Avrupa güvenliğini test ediyor, sınırlarımızı yokluyor. Eğer bu bir hata olsaydı, Rusya’nın özür dilemesi için yeterince zamanı vardı. Ancak bunun yerine yeni ihlaller görüyoruz." diye konuştu.
Kallas, "Rusya iki hafta içinde üç farklı AB ülkesinin hava sahasını ihlal etti. Bu, açık bir düzenli saldırı modelidir." ifadelerini kullandı.
AB’nin Rusya’nın eylemlerine karşı tutumunun net olduğunu dile getiren Kallas, "Birincisi, Estonya, Polonya ve Romanya ile tam dayanışma içindeyiz. İkincisi, AB olarak bu ihlalleri hep birlikte kınıyoruz. Üçüncüsü, Avrupa savunmasını NATO ile birlikte daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Dördüncüsü, her yeni ihlal, Ukrayna’ya desteğimizi daha da artırmamıza yol açacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Kallas, Rusya’nın davranışlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirterek, "Uluslararası hukuk isteğe bağlı değildir. Rusya bu tür eylemleri normalleştiremez. BMGK'nin daimi üyesi olan bir ülkenin, barışı korumak yerine onu tehdit etmesi, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir çelişkidir." dedi.
Ayrıca Avrupa güvenliğinin Ukrayna’dan başladığını vurgulayan Kallas, Ukrayna’ya verilen desteğin sadece bu ülkenin değil, tüm Avrupa’nın güvenliği için hayati olduğunu ifade etti.
Kallas, "Rusya’nın her provokasyonu, bizim birliğimizi ve kararlılığımızı daha da güçlendiriyor." diye konuştu.
Estonya'nın eski Başbakanı Kallas, "Sizleri Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini kınamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.