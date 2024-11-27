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Dünya

NATO Genel Sekreteri'nden savunma yatırımlarını, Ukrayna'ya desteği ve bölgesel ittifakları güçlendirme mesajı

NATO Genel Sekreteri Rutte, gelecek yılki NATO zirvesine hazırlanırken savunma üretimleri ve harcamalarını artırma, Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam etme ve bölgesel işbirliklerini güçlendirmenin temel öncelikler olduğunu vurguladı.

Selen Valente Rasquinho  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
NATO Genel Sekreteri'nden savunma yatırımlarını, Ukrayna'ya desteği ve bölgesel ittifakları güçlendirme mesajı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere'de düzenlenen 6. Atlantic Future Forum'da (Atlantik Geleceği Forumu) görüntülü bir mesajla konuşma yaptı.

"Avrupa'nın kalbinde sıcak bir savaş var, Çin, İran ve Kuzey Kore, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini destekliyor ve karşılığında çok şey alıyor." diyen Rutte, Orta Doğu'daki gelişmelerin İttifak'ın üyelerini etkilemediği düşüncesinin bir yanılsama olduğunu söyledi.

Rutte, küresel düzenin kaosla değiştirilmek istendiği bir dönemden geçildiğini ve NATO olarak buna izin vermemek için çalışacaklarını anlattı.

Hollanda'nın Lahey kentinde gelecek yıl düzenlenecek NATO zirvesine 3 temel alanda hazırlanıldığını dile getiren Rutte, ilk olarak müttefiklerin savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'si hedefinin de ötesine taşıması gerektiğinin altını çizdi.

Rutte, "Üretimi artırmak ve savunma sanayimizi yeniden canlandırmak için daha fazla ve daha iyi harcama yapmamız gerekecek." dedi.

İkinci önemli alanın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek olduğunu ifade eden Rutte, "Şimdiye kadar desteğimiz Ukrayna'yı mücadelede tuttu. Çatışmanın gidişatını değiştirmek için çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Evet, bunun bir bedeli var ancak bu askeri bütçemizin yalnızca bir kısmı. Rusya'nın kazanmasının etkileri ise Ukrayna'nın çok ötesine geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Üçüncüsü, Avrupa Birliğinden (AB) Asya-Pasifik'e ve güney komşularımıza kadar yakın ve uzak yerlerdeki ortaklıklarımızı derinleştiriyoruz." ifadesini kullanan Genel Sekreter, şunları kaydetti:

"Rusya'nın saldırganlığı Ukrayna, Çin, İran ve Kuzey Kore ile sınırlı değil. Saldırganlar cesaretlendirildiğinde ve hepimizi tehdit ettiğinde istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin çok geniş kapsamlı etkileri oluyor. NATO'ya yatırım yapmaya devam etmeliyiz. Özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi güvence altına almanın tek yolu transatlantik bir gelecek."

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