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Dünya

NATO Genel Sekreteri'nden Milli Savunma Bakanı Akar'a 70'inci yıl tebriği

Sarp Özer   | 16.02.2022
NATO Genel Sekreteri'nden Milli Savunma Bakanı Akar'a 70'inci yıl tebriği

Ankara

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kutladı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temaslarını sürdürdü.

Oturumlara katılan, ikili görüşmeler gerçekleştiren Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Stoltenberg'in, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ettiği görüşmenin sonunda ikili hatıra fotoğrafı çektirdi.


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