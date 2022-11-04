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Dünya

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerini iletti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın tahılının Karadeniz'den güvenli geçişi için müzakere edilmesiyle ilgili takdirlerini ilettiği bildirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 04.11.2022
NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerini iletti

Brüksel

Stoltenberg'in Türkiye ziyareti hakkında NATO'dan yapılan açıklamada, Stoltenberg'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'daki görüşmesinde Ukrayna'daki savaşın ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter Stoltenberg, Ukrayna'nın tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde geçişi konusunda müzakere etmesi nedeniyle Türkiye'ye ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdirlerini sundu." ifadesi yer aldı.

Stoltenberg'in anlaşmanın devamından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği, ayrıca Türkiye'nin savaş esirlerinin değişimi için Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuğunu ve Türkiye'nin Ukrayna'nın kendini savunmasına verdiği desteği takdirle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımlarının sonuçlandırılmasının da görüşüldüğü, iki ülkenin Türkiye imzaladıkları üçlü muhtırayı uygulamaya koymak üzere attığı somut adımları Stoltenberg'in memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Stoltenberg'in Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin NATO'yu daha güçlü yapacağını ilettiği belirtildi.

Genel Sekreter'in ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'nin NATO güvenliğine katkılarını, Ege'deki durumu, terörle mücadeleyi, Ukrayna'ya desteği ve Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliklerini ele aldıkları bildirildi.

Açıklamaya göre Stoltenberg, NATO'nun ortak güvenliğine katkıları ve terörle mücadeledeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Açıklamada, Stoltenberg'in Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerinin önemine dair sözlerine yer verildi.

Genel Sekreter Stoltenberg'in ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çanakkale'de Şehitler Abidesi ve tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret ettiği de açıklamada paylaşıldı.

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