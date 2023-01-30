Dolar
18.81
Euro
20.42
Altın
1,928.95
ETH/USDT
1,626.20
BTC/USDT
23,642.00
BIST 100
5,153.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "nükleer caydırıcılığın genişletilmesi" mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kuzey Kore'nin artan nükleer tehdidi ve Rusya ile Çin'in bu türden silahlara sahip olması karşısında, ABD'nin nükleer caydırıcılığını müttefik ülkelere genişletmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Emre Aytekin   | 30.01.2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "nükleer caydırıcılığın genişletilmesi" mesajı

Pekin

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Seul'de Kore Yarımadası'ndaki jeopolitik riskler konunda araştırmalar yürüten CHEY İleri Çalışmalar Enstitüsü'ndeki toplantıda konuştu.

Nükleer silahlar var oldukça NATO'nun bir "nükleer ittifak" olmayı sürdüreceğinin, Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin nükleer tehditleri ortadayken ABD ve Fransa gibi NATO müttefiklerinin nükleer silahları terk etmesinin daha büyük tehlike doğuracağının altını çizen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Nükleer silahlar var olduğu sürece özellikle Rusya gibi otoriter güçler bunlara sahip olmaya, mobilize etmeye yönelik büyük yatırımlar yaparken, Çin'de gördüğümüz gibi fırlatılmaya hazır silahların sayısı artıyorken ve de Kuzey Kore'nin yaptıklarını gördüğümüzde, nükleer caydırıcılığın hala çok önemli bir görev olduğunu anlıyoruz."

Stoltenberg, Güney Kore'nin, NATO'nun Nükleer Planlama Grubu benzeri bir yapı içinde ABD ile nükleer silah paylaşımına ihtiyacının olup olmadığı sorusuna, "Genişletilmiş caydırıcılık dediğimiz şeyin ne olduğunun anlaşılması önemli. Bazı NATO müttefikleri ve Güney Kore gibi bazı ortaklar, nükleer silahlara sahip olmasalar da ABD'nin sağladığı nükleer caydırıcılık şemsiyesinden yararlanıyor. Bu, nükleer silahların yayılmasını önlemenin en önemli yolu." diye yanıt verdi.

NATO Genel Sekreteri, iki günlük ziyaret için dün Güney Kore'ye gelmişti. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüşmesinde, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Ukrayna savaşında verdiği desteğe işaret ederek, küresel düzeyde "bağlantılı güvenlik" çabalarının önemini vurgulamıştı.

Stoltenberg'in ziyaretinin ikinci gününde bugün Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Savunma Bakanı Lee Jong-sup ile görüşmesi bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri, Güney Kore'nin ardından 30 Ocak-1 Şubat'ta Japonya'yı ziyaret edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da kar, tipi ve soğuk hava etkili oluyor
Fatih, Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı
Hac başvuruları yarın sona erecek
Türkiye ve dünya gündemi
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "nükleer caydırıcılığın genişletilmesi" mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "nükleer caydırıcılığın genişletilmesi" mesajı

ABD Savunma Bakanı Austin, Güney Kore'yi ziyaret edecek

İsrail medyası: Amerikalı bir yetkili, Washington'un İsfahan saldırısıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Stratejik ortaklığımızı geliştirecek olanlar Mısır gençleridir

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Stratejik ortaklığımızı geliştirecek olanlar Mısır gençleridir
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore'de "bağlantılı güvenlik" vurgusu yaptı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore'de "bağlantılı güvenlik" vurgusu yaptı
İsveçli yetkili Stenström: İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor

İsveçli yetkili Stenström: İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet