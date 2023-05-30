NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı kutladı.
Brüksel
Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.
Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini aktaran Stoltenberg, Vilnius'ta temmuzda yapılacak NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek verilmesi, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi, İsveç'in NATO katılımının sonuçlandırılması gibi önemli konuları da ele aldıklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.