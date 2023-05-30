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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak yeniden göreve seçilmesinden dolayı kutladı.

Ömer Tuğrul Çam  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Brüksel

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ettiğini aktaran Stoltenberg, Vilnius'ta temmuzda yapılacak NATO Zirvesi, Ukrayna'ya destek verilmesi, NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının güçlendirilmesi, İsveç'in NATO katılımının sonuçlandırılması gibi önemli konuları da ele aldıklarını belirtti.

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