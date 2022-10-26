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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın zamanda Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gideceğim

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve İsveç arasındaki iş birliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek, yakın gelecekte Türkiye'ye gidip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi.

Selen Temizer   | 26.10.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yakın zamanda Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye gideceğim

Brüksel

Stoltenberg, Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca ile NATO karargahında görüştükten düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bir soru üzerine, Ukrayna'daki savaşın ne kadar süreceği konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten Stoltenberg, "Ne kadar sürerse sürsün, Ukrayna'yı desteklemeye hazırız." dedi.

Stoltenberg, "Ukrayna'nın müzakere masasında neler başarabileceğinin tamamen savaş alanındaki güce bağlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla askeri destek sağlayarak müzakere masasında onların elini güçlendirmemiz gerekiyor ve NATO müttefiklerinin yaptığı da tam olarak bu." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili soruyu ise Stoltenberg, "İsveç ve Türkiye'nin ortak muhtırayı uygulamak için birlikte çalışmalarını memnuniyetle karşılıyorum." şeklinde yanıtladı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini anımsatan Stoltenberg, "Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için ben de Türkiye'ye gideceğim." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin, 30 üye ülkenin parlamentosunda onaylanacağından emin olduğunu kaydetti.

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