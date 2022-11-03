NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde geliştiriyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye, NATO'nun önemli müttefikidir ve ortak güvenliğimize büyük katkılarda bulunmaktadır." dedi.
Ankara
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'ye öncelikle Ukrayna'ya verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Ukrayna kendi savunmasını Türkiye sayesinde geliştiriyor." diye konuştu.
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