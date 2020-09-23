Euro
9.00
Dolar
7.70
BIST 100
1,105.00
Altın
1,887.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerinde iyi bir ilerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.09.2020
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerinde iyi bir ilerleme kaydedildi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de ayrıştırma usulleri oluşturulması, havada ve denizde istenmeyen olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme kaydedildi." diye konuştu.

Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
ABD'de ilk tek doz Kovid-19 aşı adayının geç aşama çalışmasına başlanıyor
Filyasyon ekiplerinden bilgi saklayana para cezası verilecek
İran'da son 24 saatte 184 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi Bosna Hersek'e örnek olacak

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerinde iyi bir ilerleme kaydedildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ile Yunanistan teknik görüşmelerinde iyi bir ilerleme kaydedildi

Erdoğan, von der Leyen ve Stoltenberg ile görüşecek

NATO Irak güvenlik güçlerinin kuvvetlendirilmesinde kararlı