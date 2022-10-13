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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır." dedi.

Selen Temizer   | 13.10.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

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