NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması çağrısında bulundu
İngiltere
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.
Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:
"Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacak ve asker gönderilmeyecek. NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu var."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.