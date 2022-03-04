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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması çağrısında bulundu

Zuhal Demirci   | 04.03.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması çağrısında bulundu

İngiltere

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki savaşı derhal durdurması ve tüm kuvvetlerini koşulsuz olarak Ukrayna'dan geri çekmesi çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Ukrayna'da ölüm ve yıkımın önümüzdeki günlerde daha kötü olmasının muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacak ve asker gönderilmeyecek. NATO müttefiklerinin, bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğu var."

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