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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor. Afgan güvenlik güçlerini eğitim ve fonlarla desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Şerife Çetin   | 25.10.2019
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantı sona erdi.

Toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son oturumun, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'na üye ülkeler ve ortaklarla gerçekleştirildiğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor. Afgan güvenlik güçlerini eğitim ve fonlarla desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

NATO'nun misyonu sayesinde Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörle mücadele konusunda güçlendiğini ve barış için olumlu koşullar oluştuğunu belirten Stoltenberg, "Afganistan'da barışı sağlamak için Taliban'ın istek göstermesi ve bazı tavizlerde bulunması gerekiyor." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Afganistan misyonunu ne zaman sonlandıracağına ilişkin soruya, müttefiklerin ülkeye beraber girdiği ve birlikte karar aldığı cevabını verdi.

Çıkma konusunda da birlikte hareket edileceğini vurgulayan Stoltenberg, "Eğer Afganistan'dan erken çıkarsak bunun bedeli ağır olur. Hem Afgan halkı hem biz hem de DEAŞ'la mücadelemiz zarar görür." açıklamasında bulundu.

"Suriye'de uluslararası toplum daha fazla rol üstlenmeli"

Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin dün ele alındığını anımsatarak, bu çerçevede Almanya tarafından sunulan "uluslararası güvenli bölge" teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Uluslararası toplumun sürece daha fazla dahil olması gerektiğini savunan Stoltenberg, "Suriye'de mevcut durum sürdürülemez, bu nedenle sorunlara karşı uluslararası toplum çözüm bulmaya çalışmalıdır." diye konuştu.

"Hızlı Hava Hareketliliği"

Stoltenberg, savunma bakanlarının NATO'nun misyon ve operasyonları ile güçlerin hazırlık durumunu da ele aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızı korumak için güçlerimizin ihtiyaç olması halinde hızlı hareket etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sekreter Stoltenberg, bu çerçevede NATO uçaklarının, Avrupa çapında öncelikli muamele görmesini sağlayacak "Hızlı Hava Hareketliliği" girişiminde anlaşma sağlandığını duyurdu.

Misyon ve operasyonlarda görevli NATO uçaklarına özel arama sinyali verileceğini ifade eden Stoltenberg, bu vesileyle söz konusu hava araçlarına Avrupa Hava Trafiği Kontrolü tarafından öncelikli muamele sağlanacağını kaydetti.

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